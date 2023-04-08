Події

08:11 08.04.2023

Українські військові знищили дев’ять окупантів, шість одиниць техніки, три спостережні пункти ворога

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Українські військові знищили дев’ять окупантів, шість одиниць техніки, три спостережні пункти ворога

У п'ятницю українські захисники на півдні знищили 9 одиниць особового складу армії агресора, 6 одиниць ворожої техніки та 3 спостережні пункти, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Нашою авіацією нанесено 2 удари по зосередженню ворожих сил та засобів, у поєднанні з виконанням ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань. Їх результатом стали: підтверджена демілітаризація 9 рашистів, безпілотного розвідника типу "Мерлін", крупнокаліберної артустановки, 4 одиниці автотехніки і 3 спостережні пункти ворога", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в п'ятницю ввечері.

Зазначається, що ворог продовжує обстрілювати мирне населення, застосовуючи терористичну тактику - "атакуючи приватні подвір'я, медичних працівників біля спеціалізованого автомобіля, територію лікувальних закладів та інших об'єктів соціальної інфраструктури".

Унаслідок обстрілів дістали важкі поранення двоє медичних працівників, які поспішали допомогти пораненим.

У Чорному морі противник зменшив потенційний залп "Калібрів", змінивши надводний ракетоносій на підводний, загальний залп становить 4 ракети.

"Усе корабельне угруповання з 10 одиниць маневрує в ракетобезпечному для себе районі - між південно-східним узбережжям Криму і Новоросійськом", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #зведення #південь

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