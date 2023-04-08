Події

07:14 08.04.2023

За минулу добу ворог завдав 2 ракетних, 35 авіаударів

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За минулу добу ворог завдав 2 ракетних, 35 авіаударів

Минулої доби ворог завдав 2 ракетних і 35 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в суботу вранці.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація без істотних змін, ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявлено. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. У прикордонних районах Курської області ворог продовжує інженерне обладнання місцевості.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Заруцьке Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Лук’янці, Верхня Писарівка, Графське, Зибине, Караїчне, Потихонове, Амбарне, Бологівка, Красне Перше та Новомлинськ на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське - Луганської.

На лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Кремінної, а також в районах Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське, Кузьмине, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Зарічне, Спірне, Берестове Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове, Ступочки, Шуми, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Керменчик, Новомайорське, Золота Нива, Шахтарське, та Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.  Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новопавлівка  Запорізької області; Качкарівка, Зміївка, Інженерне та Зеленівка Херсонської області, а також Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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