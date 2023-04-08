Події

07:09 08.04.2023

За минулу добу ЗС України відбили понад 60 атак на чотирьох напрямках

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За минулу добу ЗС України відбили понад 60 атак на чотирьох напрямках

За минулу добу українські військові відбили понад 60 атак противника на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в суботу вранці.

Відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей російські загарбники активізували підготовку з т.зв. евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території АР Крим.

"Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення", - ідеться у зведенні.

За добу українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. Також українські захисники біля Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25. Окрім цього противник втратив 7 БПЛА, з них: 3 - типу Орлан, 3 - Ланцет і 1 - Мерлін.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили боєприпаси окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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