Sotheby's продає кросівки Майкла Джордана, розраховує виручити рекордні $2-4 млн.

Sotheby's виставив на онлайн-торги пам'ятні речі баскетболіста Майкла Джордана, футболіста Пеле та інших відомих спортсменів.

Аукціонний будинок розраховує виручити $2-4 млн за кросівки, в яких грав Джордан в одному з матчів фіналу Національної баскетбольної асоціації (НБА) 1998 року, і $100-200 тис. за футболку, в якій Пеле дебютував за "Нью-Йорк Космос" 1975 року.

Кросівки баскетболіста можуть стати найдорожчими в історії, обійшовши продані за $1,8 млн у 2021 році Air Yeezy реп-виконавця Каньє Веста.

Крім того, з оцінкою $400-600 тис. на торги виставлено футболку для розминки баскетболіста Кобі Брайанта. Він одягав її у день матчу, де набрав 81 очко (другий в історії НБА результат).

Крім того, на аукціоні Victoriam можна купити речі тенісистів Рафаеля Надаля та Роджера Федерера та баскетбольний м'яч із автографами Брайанта та екс-президента США Барака Обами.

Торги завершаться 11 квітня.