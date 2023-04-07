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21:40 07.04.2023

У Польщі відкрився сервісний центр із ремонту танків Т-64

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У Польщі відкрився сервісний центр із ремонту танків Т-64

Польський бронетанковий завод "Бумар-Лабенди" (Ґлівіце) розпочав роботи з капітального ремонту танків Т-64 в рамках угоди між збройовим концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) і "Укроборонпром", повідомляє PGZ.

"Бумар-Лабенди" та "Укроборонпром" спільно створили технологічний центр з ремонту танків Т-64. Нові можливості будуть створені на основі технологічного потенціалу компанії, що базується в Ґлівіце. Угода передбачає, що українські танки Т-64 обслуговуватимуть і відновлюватимуть до повної працездатності", - ідеться в пресрелізі PGZ, розміщеному на сайті компанії в п'ятницю.

"Вибір "Бумар-Лабенди" як партнера цієї угоди зумовлений тим, що вона має великий досвід у сфері обслуговування та модернізації танків сімейства Т, зокрема Т-72 і ПТ-91", - наголошується в повідомленні.

У довгостроковій перспективі також планується співпраця в обслуговуванні танків Т-72 і ПТ-91, переданих Польщею українській стороні. Також розглядається можливість спільної роботи з обслуговування танків сімейства Leopard 2, переданих Україні міжнародною коаліцією.

"Бумар-Лабенди" вважається сервісним центром з обслуговування танків сімейства Leopard 2, подарованих Україні міжнародною бронетанковою коаліцією. "Завдяки реалізованій програмі модернізації танків Leopard 2A4 до стандарту 2PL для потреб польської армії компанія здобула необхідні знання, технічні засоби та досвід у цій сфері", - ідеться в пресрелізі.

Чинна угода про співпрацю в обслуговуванні танків Т-64 є ще однією з низки угод, укладених між польською та українською сторонами.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі цього тижня було підписано угоду про співпрацю у виробництві 125-мм танкових боєприпасів і лист про наміри щодо продажу українській стороні колісних бронетранспортерів "Росомак".

 

 

 

Теги: #ремонт #танки #польща

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