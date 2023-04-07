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21:12 07.04.2023

Фермери з Румунії та Болгарії протестують через перенасичення їхніх ринків зерном з України

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Фермери з Румунії та Болгарії протестують через перенасичення їхніх ринків зерном з України

Фермери в Румунії та Болгарії в п'ятницю влаштували протести проти рішення Євросоюзу звільнити від мит сільськогосподарську продукцію з України, яка в підсумку перенаситила місцеві ринки та сприяла зниженню цін, повідомляє в п'ятницю Associated Press (AP).

"Фермери в Румунії та Болгарії в п'ятницю організували протести у зв'язку з позицією Євросоюзу з приводу надлишкових поставок української сільгосппродукції, яка заполонила місцеві ринки і послабила ціни", - передає AP.

Акції протесту відбулися в Бухаресті та інших містах Румунії. У Болгарії фермери заблокували кілька прикордонних пунктів.

"До нового збору врожаю залишається менше трьох місяців і існує небезпека того, що продукцію не можна буде продати вище ціни виробництва", - наводить AP слова виконавчого директора Асоціації румунських фермерів Ліліани Перон.

Останніми тижнями протести через ухвалені ЄС безмитні поставки українського зерна на європейські ринки також влаштовували й польські фермери, унаслідок чого міністр сільського господарства країни Генрик Ковальчик був змушений подати у відставку.

Минулого року ЄС скасував митні тарифи для України для більш вільних поставок зерна.

У понеділок Єврокомісія заявила про прагнення допомогти населенню України за рахунок організації експорту українського зерна, однак вона стежить за тим, щоб ринок ЄС при цьому не зазнав занадто сильного удару від заходів підтримки Києва.

Теги: #зерно #україна #румунiя #болгарія

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