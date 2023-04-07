Байден на рік продовжив у США дію режиму НС, запровадженого через шкідливу політику РФ, що подовжує санкційний режим стосовно Москви

Президент США Джо Байден у п'ятницю продовжив на рік дію режиму надзвичайної ситуації на території Сполучених Штатів, який було запроваджено у квітні 2021 року у зв'язку зі шкідливою міжнародною політикою РФ, йдеться у листі Байдена до спікера Палати представників і голови Сенату США.

Це дає змогу адміністрації США продовжувати запроваджувати санкції щодо Росії.

"НС щодо особливо небезпечної зовнішньої діяльності уряду РФ, оголошена Виконавчим указом 14024 від 15 квітня 2021 року, яку було розширено у Виконавчому указі 14066 від 8 березня 2022 року та щодо якої було вжито додаткових кроків у Виконавчому указі 14039 від 20 серпня 2021 року, Виконавчому указі 14068 від 11 березня 2022 року та Виконавчому указі 14071 від 6 квітня 2022 року, продовжуватиме діяти після 15 квітня 2023 року", - ідеться в листі.

У ньому уточнюється, що зазначена шкідлива міжнародна діяльність російського керівництва включає, зокрема, зусилля з підриву проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у США, країнах-союзниках і партнерах.

Крім того, зазначена діяльність включає участь і сприяння РФ у шкідливій кібердіяльності проти США, країн-союзників і партнерів; заохочення та використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди; здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів; підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США, порушення усталених принципів міжнародного права.

На думку Байдена, зазначені дії РФ "продовжують становити незвичайну і надзвичайну загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США".

"Тому я вирішив, що необхідно продовжувати надзвичайну ситуацію, оголошену в указі 14024, щодо певної шкідливої зовнішньої діяльності уряду Російської Федерації", - підсумував він.

Продовження режиму НС у США на рік означає і продовження низки раніше запроваджених Вашингтоном санкцій проти РФ на той самий термін.

У США введення режимів НС дає змогу президенту країни вживати додаткових заходів для вирішення тієї чи іншої проблеми. Скасувати режим НС, якщо він вважатиме це за необхідне, може Конгрес.