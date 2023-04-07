Події

18:44 07.04.2023

На основних ділянках фронту ЗСУ за добу відбили понад 40 атак - Генштаб

2 хв читати
На основних ділянках фронту ЗСУ за добу відбили понад 40 атак - Генштаб

Російські окупаційні війська продовжують зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - упродовж доби там було відбито понад 40 атак противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського", - йдеться в повідомленні Генштабу на офіційній сторінці у фейсбуці у п'ятницю.

За даними Генштабу, артилерійського обстрілу вкотре зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Спірне і Берестове на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бойові дії. "Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони відбили близько 14 атак противника на зазначеній ділянці", - інформує Генштаб. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка, Біла Гора, Новодмитрівка, Дружба та Диліївка Донецької області.

На авдіївському та мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. "Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад десять ворожих атак", - зазначається в повідомленні.

Водночас ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Керменчик, Новомайорське, Золоту Ниву, Шахтарське, Велику Новосілку Донецької області.

"На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено", - інформує Генштаб.

Як повідомляється, у прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Заруцьке Сумської області, а також населених пунктів Гур’їв Козачок, Верхня Писарівка, Графське, Караїчне, Амбарне, Бологівка на Харківщині.

На куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Обстріляв населені пункти: Времівка Донецької області; Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпольське, Білогіря та Кам'янське Запорізької області; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області, а також Херсон, повідомляє Генштаб.

Теги: #зсу #бої

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:29 07.04.2023
Українська авіація за добу завдала 9 ударів, ЗСУ знищили російський Су-25 і склад боєприпасів

Українська авіація за добу завдала 9 ударів, ЗСУ знищили російський Су-25 і склад боєприпасів

13:38 07.04.2023
Для успішного контрнаступу необхідно завоювати перевагу в повітрі, потрібні сучасні винищувачі - Ігнат

Для успішного контрнаступу необхідно завоювати перевагу в повітрі, потрібні сучасні винищувачі - Ігнат

12:52 07.04.2023
Біля Мар'їнки збито російський Су-25 - Генштаб ЗСУ

Біля Мар'їнки збито російський Су-25 - Генштаб ЗСУ

18:22 06.04.2023
Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

17:20 06.04.2023
Велика Британія планує навчити 20 тис. українських солдатів у 2023 році

Велика Британія планує навчити 20 тис. українських солдатів у 2023 році

19:09 05.04.2023
ЗРК Avenger розпочали бойове чергування в Північній операційній зоні

ЗРК Avenger розпочали бойове чергування в Північній операційній зоні

18:18 05.04.2023
Українські військові в середу знищили російський гвинтокрил Ка-52

Українські військові в середу знищили російський гвинтокрил Ка-52

15:40 04.04.2023
Окупантам не вистачить логістики, щоб розтягнути наступальні дії по всій лінії фронту - Сили оборони

Окупантам не вистачить логістики, щоб розтягнути наступальні дії по всій лінії фронту - Сили оборони

14:03 04.04.2023
Пригожин у Бахмуті встановлює прапори на будівлях, які фізично давно не існують, - Череватий

Пригожин у Бахмуті встановлює прапори на будівлях, які фізично давно не існують, - Череватий

20:59 03.04.2023
На озброєнні Повітряних сил ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів Су-27 і МіГ-29

На озброєнні Повітряних сил ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів Су-27 і МіГ-29

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГУР: навіть очікування контрнаступу Сил оборони привело до дворазового зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатися в полон

Єрмак: Вітаю пропозицію Польщі та країн Балтії включити до 11 санкційного пакета ЄС обмеження щодо атомної енергетики Росії

Кабмін погодив призначення керівника Бучанської окружної прокуратури Кравченка на посаду голови Київської обладміністрації

"Енергоатом" повідомляє про викрадення російськими окупантами лояльних до них працівників ЗАЕС

Матеріали про український контрнаступ, що з'явилися у ЗМІ, підроблені - Подоляк

ОСТАННЄ

Шмигаль поїде до Канади для переговорів про бронетехніку та боєприпаси

Раді пропонують заслухати щорічну доповідь омбудсмена

Кабмін затвердив документ, що дає змогу встановити "роумінговий безвіз" у 2023 році

У результаті обстрілу російськими окупантами машини "швидкої допомоги" на Херсонщині вісім людей дістали поранення

Ракетою з російського гвинтокрила пошкоджено приватний будинок на Сумщині

Депутати Полтавської міськради ухвалили рішення про демонтаж пам'ятників радянським генералам Зигіну і Ватутіну, а також російському поету Пушкіну

ГУР: Останні події в Брянській області свідчать - усередині РФ можливий збройний протест проти режиму

Україна з нагоди початку Рамадану пропонувала РФ обміняти військовополонених, які сповідують іслам, - "всіх на всіх", але в Москві відмовилися

КМДА: У Києві понад 100 тисяч ВПО, які звернулися до соцслужб, одержали продуктові набори, з 10 квітня прийом нових заявок за програмою припиняється

ГУР: навіть очікування контрнаступу Сил оборони привело до дворазового зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатися в полон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА