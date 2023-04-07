На основних ділянках фронту ЗСУ за добу відбили понад 40 атак - Генштаб

Російські окупаційні війська продовжують зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - упродовж доби там було відбито понад 40 атак противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського", - йдеться в повідомленні Генштабу на офіційній сторінці у фейсбуці у п'ятницю.

За даними Генштабу, артилерійського обстрілу вкотре зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Спірне і Берестове на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бойові дії. "Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони відбили близько 14 атак противника на зазначеній ділянці", - інформує Генштаб. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка, Біла Гора, Новодмитрівка, Дружба та Диліївка Донецької області.

На авдіївському та мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. "Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад десять ворожих атак", - зазначається в повідомленні.

Водночас ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Керменчик, Новомайорське, Золоту Ниву, Шахтарське, Велику Новосілку Донецької області.

"На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено", - інформує Генштаб.

Як повідомляється, у прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Заруцьке Сумської області, а також населених пунктів Гур’їв Козачок, Верхня Писарівка, Графське, Караїчне, Амбарне, Бологівка на Харківщині.

На куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Обстріляв населені пункти: Времівка Донецької області; Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпольське, Білогіря та Кам'янське Запорізької області; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області, а також Херсон, повідомляє Генштаб.