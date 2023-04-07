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18:16 07.04.2023

КМДА: У Києві понад 100 тисяч ВПО, які звернулися до соцслужб, одержали продуктові набори, з 10 квітня прийом нових заявок за програмою припиняється

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КМДА: У Києві понад 100 тисяч ВПО, які звернулися до соцслужб, одержали продуктові набори, з 10 квітня прийом нових заявок за програмою припиняється

У Києві всі внутрішньо переміщені особи, які після 24 лютого 2022 року зареєструвалися і звернулися до соціальних служб, отримали продуктові набори в межах державної програми забезпечення ВПО, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"У столиці на сьогодні зареєстровано майже 230 тисяч внутрішньо переміщених осіб. У той же час до нас звернулись щодо отримання продуктових наборів трохи більше ніж 100 тисяч ВПО. У рамках державної програми забезпечення внутрішньо переміщених осіб ми повністю виконали свої зобов’язання як перед державою, так і перед тими, хто зареєструвався та подав заявки", - сказав Мондриївський, слова якого наведено в повідомленні на сайті КМДА в п'ятницю.

Як повідомляється, з 10 квітня 2023 року прийом нових заявок на видачу продуктових наборів припиняється. "Програма передбачала видачу продуктових наборів у першу чергу в тому випадку, коли місто не може забезпечити нормальне функціонування продуктових мереж чи обмежена доставка товарів. Ми розуміємо важливість даної програми підтримки і готові її відновити в будь-який момент, якщо таке рішення буде прийнято на державному рівні", - повідомив Валентин Мондриївський.

Він додав, що переважно саме в період із березня до травня 2022 року ті, хто залишився в Києві, й внутрішньо переміщені особи, яких прихистила столиця, скористалися допомогою Гуманітарного штабу столиці.

"Ми розробили ефективний механізм підтримки тих, хто залишився в Києві й опинився у скрутному становищі. Більше того, в місті в лічені дні подолали кризову ситуацію, коли через окупацію частини області і бойові дії біля столиці фактично працювала обмежена кількість магазинів і було відсутнє постачання продуктів. Соціальні служби в співпраці з Гуманітарним штабом Києва щоденно працювали на прийомці та розподілі продуктів та засобів гігієни у десяти районах столиці, забезпечуючи всім необхідним містян", - наголосив Валентин Мондриївський.

 

Теги: #київ #впо #продуктові_набори

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