Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував учасників про оперативну ситуацію на основних напрямках фронту. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності", - ідеться в повідомленні.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про можливі дії ворога в найближчий період.

Крім того, повідомляє пресслужба, "члени Ставки детально розглянули перебіг формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Також було приділено увагу рівню підготовки особового складу".

"Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

У засіданні взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків.