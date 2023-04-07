ЗСУ рік тому завершили звільнення Київської, Чернігівської та Сумської областей від окупантів - Зеленський

Визволення Київської, Чернігівської та Сумської областей від російських окупантів було завершено рівно рік тому, зазначив президент України Володимир Зеленський.

"Рік тому Збройні сили України завершили звільнення від ворога Київської, Чернігівської та Сумської областей. Завдяки міці наших воїнів, нескореності наших людей ми перемогли у битві за північ", - написав Зеленський у Телеграмі в п'ятницю.

Глава держави наголосив, що територіальну цілісність Української держави буде відновлено. "Україна переможе на фронті. Україна переможе у відбудові. Україна переможе у поверненні справедливості", - додав Зеленський.