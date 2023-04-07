Події

12:20 07.04.2023

Міністр оборони Естонії пропонує закуповувати снаряди для України не лише в рамках ЄС, а й поза Євросоюзом

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Міністр оборони Естонії пропонує закуповувати снаряди для України не лише в рамках ЄС, а й поза Євросоюзом

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Hanno Pevkur) запропонував здійснювати закупівлю снарядів для України не лише в рамках ЄС, а й поза межами Євросоюзу, незважаючи на те, що однією з цілей запропонованої раніше Естонією ініціативи було пожвавити оборонну промисловість ЄС.

"Первинною метою було підтримати і посилити можливості європейських виробників. Але, в принципі, якщо європейські виробники скажуть, що за рік не встигнуть зробити снаряди, то, оскільки Україні потрібен мільйон снарядів (для протистояння повномасштабній російській агресії), нам не слід" виключати також закупівлю за межами Європи", - сказав він газеті Postimees.

Тому, за словами Певкура, Єврокомісії слід обговорити з усіма виробниками можливості країн блоку та їхніх підприємств.

Він додав, що якщо самі країни блоку поза спільним тендером передадуть Україні свої боєприпаси, поповнення їхнів запасів буде завданням кожної країни окремо. Якщо вони, наприклад, куплять брак боєприпасів у США, вони не отримають компенсацію з Європейського фонду миру. "Бо компенсація від Європейського фонду миру конкретно прив'язана до закупівель у Європі", - наголосив Певкур.

Міністр зазначив, що зараз організацію спільного тендера обговорюють із Францією та Німеччиною. "Ми саме зараз і проводимо переговори щодо того, як швидко вони можуть отримати снаряди від своїх виробників", - сказав міністр.

За даними журналу Politico, країни ЄС сперечаються про те, чи повинні снаряди надійти лише від підприємств оборонної промисловості ЄС або, за необхідності, можна також звернутися до виробників поза ЄС. Франція твердо виступає за купівлю снарядів лише у ЄС. Її підтримують Греція та Кіпр.

Теги: #естонія #снаряди

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