Понад $300 млн зібрано за 11 місяців роботи платформи United24 - Зеленський

Понад 300 млн грн коштів з усього світу зібрано за допомогою української державної благодійної платформи United24 за 11 місяців її роботи, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За 11 місяців роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам із більш ніж 110 країн зібрано понад 300 мільйонів доларів. Україна відчуває підтримку всього світу в боротьбі за свободу та незалежність. Дякуємо!", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.