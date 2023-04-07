За добу ЗС України знищили близько 480 окупантів, 2 танки, 8 артсистем

За добу українські військові знищили близько 480 одиниць особового складу армії РФ, 2 танки, 8 артсистем, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано, танків - 3633 (+2) од, бойових броньованих машин - 7016 (+3) од, артилерійських систем - 2722 (+8) од, РСЗВ - 533 (+1) од, засоби ППО - 281 (+0) од, літаків - 306 (+0) од, гелікоптерів - 292 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2291 (+4), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5587 (+13) од, спеціальна техніка - 304 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.