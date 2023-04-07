Повітряні сили завдали шість ударів по скупченню ворожих військ, знищили три БПЛА і три кориговані авіабомби

Повітряні сили Збройних сил України за добу завдали 6 ударів по скупченню ворожих військ, знищили три БпЛА і три кориговані авіаційні бомби, повідомляє Генеральний штаб.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники знищили 3 БпЛА різних типів (Орлан-10, Supercam та Ланцет-3), а також 3 кореговані авіаційні бомби", - йдеться в повідомленні.

Також підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади паливно-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Водночас противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - минулої доби відбито понад 40 атак противника.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках Російська Федерація продовжує використовувати повітряний простір і територію Республіки Білорусь. Водночас ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Минулої доби противник здійснив обстріли Леонівка, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Прогрес, Заруцьке, Рівне, Волфине, а також населених пунктів Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої.

Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Підрозділи сил оборони відбили 16 атак противника на цій ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Олександро-Шультине, Диліївка та Шуми Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 19 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Мар’їнка та Побєда.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка і Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка та Херсон.