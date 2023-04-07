Події

07:25 07.04.2023

Повітряні сили завдали шість ударів по скупченню ворожих військ, знищили три БПЛА і три кориговані авіабомби

3 хв читати
Повітряні сили завдали шість ударів по скупченню ворожих військ, знищили три БПЛА і три кориговані авіабомби

Повітряні сили Збройних сил України за добу завдали 6 ударів по скупченню ворожих військ, знищили три БпЛА і три кориговані авіаційні бомби, повідомляє Генеральний штаб.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники знищили 3 БпЛА різних типів (Орлан-10, Supercam та Ланцет-3), а також 3 кореговані авіаційні бомби", - йдеться в повідомленні.

Також підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади паливно-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Водночас противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - минулої доби відбито понад 40 атак противника.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках Російська Федерація продовжує використовувати повітряний простір і територію Республіки Білорусь. Водночас ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Минулої доби противник здійснив обстріли Леонівка, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Прогрес, Заруцьке, Рівне, Волфине, а також населених пунктів Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої.

Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Підрозділи сил оборони відбили 16 атак противника на цій ділянці фронту.  Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Олександро-Шультине, Диліївка та Шуми Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 19 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Мар’їнка та Побєда.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка і Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка та Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:07 07.04.2023
За добу ЗС України знищили близько 480 окупантів, 2 танки, 8 артсистем

За добу ЗС України знищили близько 480 окупантів, 2 танки, 8 артсистем

07:17 07.04.2023
У тимчасово окупованому Криму окупанти залучають осіб із залежностями до будівництва фортифікаційних споруд

У тимчасово окупованому Криму окупанти залучають осіб із залежностями до будівництва фортифікаційних споруд

18:22 06.04.2023
Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

07:13 06.04.2023
За минулу добу ЗС України відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках

За минулу добу ЗС України відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках

07:09 06.04.2023
Минулої доби противник завдав 3 ракетних і 29 авіаційних ударів

Минулої доби противник завдав 3 ракетних і 29 авіаційних ударів

19:00 05.04.2023
Російські окупанти посилюють контррозвідувальний і поліцейський режими на тимчасово зайнятих ними територіях - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний і поліцейський режими на тимчасово зайнятих ними територіях - Генштаб ЗСУ

18:56 05.04.2023
Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

08:40 05.04.2023
За минулу добу окупанти 50 разів обстріляли Херсонську область, поранено три людини

За минулу добу окупанти 50 разів обстріляли Херсонську область, поранено три людини

07:17 05.04.2023
За минулу добу ворог завдав 3 ракетних, 47 авіаударів

За минулу добу ворог завдав 3 ракетних, 47 авіаударів

07:06 05.04.2023
Окупанти майже повністю обмежили в'їзд і виїзд місцевих жителів у Великій Кардашівці Херсонської області

Окупанти майже повністю обмежили в'їзд і виїзд місцевих жителів у Великій Кардашівці Херсонської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили близько 480 окупантів, 2 танки, 8 артсистем

Зеленський у четвер провів наради з прем'єр-міністром і правоохоронним блоком

Резніков: Україна має стати 33-м членом НАТО

Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

Мер Львова заявив, що парафії УПЦ (МП) у Львові припинили існування

ОСТАННЄ

Ворог за добу 46 разів обстріляв Херсонську область

Путін, імовірно, зосередився на посиленні економічного контролю Росії над Білоруссю

Українські захисники ліквідували 13 окупантів, ворожу техніку та спостережний пункт на півдні

Рух транспорту на автодорозі Київ-Чоп буде перекрито в обох напрямках через ДТП

7 квітня: Цей день в Україні та в світі

Ракета SpaceX виведе на орбіту важкий телекомунікаційний супутник Intelsat IS-40e

Окупанти з БПЛА та мінометів атакували Сумську область, пошкоджено зерносховище

Байден вважає Трампа відповідальним за швидке виведення військ США з Афганістану

Ізраїль завдає ракетних ударів у відповідь по сектору Газа

Італія привела до боєздатності розгорнуту в Словаччині систему ППО SAMP/T

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА