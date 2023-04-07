Події

07:17 07.04.2023

У тимчасово окупованому Криму окупанти залучають осіб із залежностями до будівництва фортифікаційних споруд

1 хв читати
У тимчасово окупованому Криму окупанти залучають осіб із залежностями до будівництва фортифікаційних споруд

У тимчасово окупованому Криму російські окупанти залучають осіб із залежностями до будівництва фортифікаційних споруд, повідомляє Генеральний штаб України.

"У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму російські загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, відомо, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки, більшість з яких наркомани та особи з алкогольною залежністю.

Зазначається, що робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, однак люди її не отримують або отримують не в повному розмірі.

"Зафіксовано випадки, коли ошукані люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого озброєні окупанти силою змушують їх копати траншеї", - додали у відомстві.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:07 07.04.2023
За добу ЗС України знищили близько 480 окупантів, 2 танки, 8 артсистем

За добу ЗС України знищили близько 480 окупантів, 2 танки, 8 артсистем

07:25 07.04.2023
Повітряні сили завдали шість ударів по скупченню ворожих військ, знищили три БПЛА і три кориговані авіабомби

Повітряні сили завдали шість ударів по скупченню ворожих військ, знищили три БПЛА і три кориговані авіабомби

18:22 06.04.2023
Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

07:13 06.04.2023
За минулу добу ЗС України відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках

За минулу добу ЗС України відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках

07:09 06.04.2023
Минулої доби противник завдав 3 ракетних і 29 авіаційних ударів

Минулої доби противник завдав 3 ракетних і 29 авіаційних ударів

19:00 05.04.2023
Російські окупанти посилюють контррозвідувальний і поліцейський режими на тимчасово зайнятих ними територіях - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний і поліцейський режими на тимчасово зайнятих ними територіях - Генштаб ЗСУ

18:56 05.04.2023
Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

08:40 05.04.2023
За минулу добу окупанти 50 разів обстріляли Херсонську область, поранено три людини

За минулу добу окупанти 50 разів обстріляли Херсонську область, поранено три людини

07:17 05.04.2023
За минулу добу ворог завдав 3 ракетних, 47 авіаударів

За минулу добу ворог завдав 3 ракетних, 47 авіаударів

07:06 05.04.2023
Окупанти майже повністю обмежили в'їзд і виїзд місцевих жителів у Великій Кардашівці Херсонської області

Окупанти майже повністю обмежили в'їзд і виїзд місцевих жителів у Великій Кардашівці Херсонської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили близько 480 окупантів, 2 танки, 8 артсистем

Зеленський у четвер провів наради з прем'єр-міністром і правоохоронним блоком

Резніков: Україна має стати 33-м членом НАТО

Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку - Генштаб ЗСУ

Мер Львова заявив, що парафії УПЦ (МП) у Львові припинили існування

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки та госпбудівлі, постраждалих немає

Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів Очаківську громаду Миколаївської області, поранено двоє людей

Ворог за добу 46 разів обстріляв Херсонську область

Путін, імовірно, зосередився на посиленні економічного контролю Росії над Білоруссю

Українські захисники ліквідували 13 окупантів, ворожу техніку та спостережний пункт на півдні

Рух транспорту на автодорозі Київ-Чоп буде перекрито в обох напрямках через ДТП

7 квітня: Цей день в Україні та в світі

Ракета SpaceX виведе на орбіту важкий телекомунікаційний супутник Intelsat IS-40e

Окупанти з БПЛА та мінометів атакували Сумську область, пошкоджено зерносховище

Байден вважає Трампа відповідальним за швидке виведення військ США з Афганістану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА