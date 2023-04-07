У тимчасово окупованому Криму окупанти залучають осіб із залежностями до будівництва фортифікаційних споруд

У тимчасово окупованому Криму російські окупанти залучають осіб із залежностями до будівництва фортифікаційних споруд, повідомляє Генеральний штаб України.

"У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму російські загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, відомо, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки, більшість з яких наркомани та особи з алкогольною залежністю.

Зазначається, що робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, однак люди її не отримують або отримують не в повному розмірі.

"Зафіксовано випадки, коли ошукані люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого озброєні окупанти силою змушують їх копати траншеї", - додали у відомстві.