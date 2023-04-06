Зеленський у четвер провів наради з прем'єр-міністром і правоохоронним блоком

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, а також нараду щодо роботи правоохоронних органів.

"День внутрішніх нарад і підготовки до заходів, запланованих на найближчі тижні. Провів нараду з главою уряду Шмигалем, з приводу поточних питань. Координація державних кроків, рішень. Нарада щодо ситуації з безпекою, роботи правоохоронних органів", - сказав він у відеозверненні в четвер.

"Наш міжнародний порядок денний - підготовка зустрічей, переговорів, звернень. Як завжди, був на зв'язку з військовими: все, що стосується найгарячіших точок передової", - зазначив він.

Зеленський наголосив на важливості того, що "зміст візиту в Польщу, робота нашої делегації у Варшаві та в постійній комунікації з польськими партнерами мають бути відчутними для нашого фронту".

"Оборона й захист наших людей, підтримка нашої стійкості, передусім воїнів, – це питання номер один на всіх переговорах і зустрічах. Саме оборона – зброя для України, боєприпаси для України, нові оборонні системи для України. І я дякую Польщі, дякую нашим партнерам за те, що цей візит став дійсно змістовним", - сказав також він.