Події

12:30 06.04.2023

"Укроборонпром" вироблятиме снаряди для танків спільно з польськими партнерами за кордоном

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"Укроборонпром" вироблятиме снаряди для танків спільно з польськими партнерами за кордоном

Одне з підприємств державного концерну "Укроборонпром" і Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A.) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125 мм.

Як повідомляє пресслужба ДК, це відбулося в межах візиту президента України Володимира Зеленського до Республіки Польща.

"Згідно з угодою, передбачено розгортання нових виробничих ліній, розрахованих на виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат. Беручи до уваги високі ризики російських ракетних ударів по підприємству "Укроборонпрому", розглядаються виключно польські міста для створення нового виробництва", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що втім над виробництвом снарядів працюватимуть обидві сторони: Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців із відповідними компетенціями та досвідом.

"Це ще один крок до подальшого зміцнення партнерства між Україною та Польщею в оборонній сфері", - зазначають у ДК.

Там нагадують, що нещодавно "Укроборонпром" почав виробляти 125-мм боєприпаси для танкової гармати спільно з однією з країн Північноатлантичного альянсу. "Таким чином "Укроборонпром" вироблятиме снаряди для танків одразу з двома країнами - членами НАТО", - підсумували в ДК. 

Теги: #укроборонпром #польща #снаряди

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