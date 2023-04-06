Папа Римський Франциск, який нещодавно залишив лікарню, провів месу в Страсний четвер

Папа Римський Франциск, якого в суботу виписали з лікарні, провів месу в Страсний четвер у соборі Святого Петра, повідомляє Associated Press.

Меса стала однією з двох великих церемоній, намічених на четвер. Зазначається, що голос Папи звучав упевнено, доки він читав проповідь.

Лише п'ять днів тому понтифіка виписали з римської лікарні, де йому внутрішньовенно вводили антибіотики. У Ватикані заявили, що Папа візьме участь у всіх заходах Страсного тижня.

Пізніше Папа повинен буде відвідати в'язницю для неповнолітніх для ще однієї меси, а також ритуалу обмивання ніг.

86-річного Папу Римського госпіталізували минулого тижня у зв'язку з різким погіршенням стану здоров'я. У нього діагностували інфекційний бронхіт.