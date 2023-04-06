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13:08 06.04.2023

ДБР повідомило про підозру вісьмом колишнім правоохоронцям із Мелітополя, які розшукують українських партизанів

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ДБР повідомило про підозру вісьмом колишнім правоохоронцям із Мелітополя, які розшукують українських партизанів

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомили про підозру вісьмом колишнім правоохоронцям із Мелітополя Запорізької області, які перейшли на бік ворога і нині розшукують українських партизанів та вилучають зброю на тимчасово окупованих територіях.

У повідомленні ДБР в четвер зазначено, що коли до Мелітополя прийшов ворог, ці правоохоронці відмовилися виконувати команду про передислокацію і добровільно погодилися служити окупаційному режиму.

"Росіяни призначили їх у фейковий правоохоронний орган "УВД по городу Мелитополю и Мелитопольскому району". Щоб запобігти спротиву населення на окупованих територіях, фігуранти допомагають загарбникам шукати українських партизанів, колишніх військовослужбовців, зокрема учасників АТО/ООС, та інших патріотично налаштованих громадян", - інформують у бюро.

Також, згідно з повідомленням, колишні правоохоронці патрулюють вулиці міста, стоять на блокпостах, вилучають мисливську зброю в населення, беруть участь у фільтраційних заходах окупантів.

Фігурантам заочно повідомлено про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Теги: #мелітополь #дбр #зрадники

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