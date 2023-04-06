Зеленський зустрівся з мерами Жешува, Перемишля, Любліна та Хелма і вручив їм почесні нагороди "Місто-рятівник"

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі зустрівся з мерами польських міст і вручив їм українські почесні відзнаки "Місто-рятівник", повідомляє пресслужба президента.

Глава держави подякував меру Жешува Конраду Фійолеку, меру Перемишля Войчєху Бакуну, меру Любліна Кшиштофу Жуку, меру Хелма Якубу Банашеку за безпрецедентну підтримку, надану мільйонам українців, які змушені шукати порятунку від війни.

"Є надзвичайні голови міст, які зараз тут присутні зі своїми командами. Вони показали, що між нашими країнами немає кордонів. Ви саме ті надзвичайні люди, які разом із рятувальниками, з волонтерами були першими, хто приймав наших людей, які рятувалися від російського окупанта, рятували своїх дітей", - сказав він.

Зокрема, Зеленський відзначив облаштування в польському прикордонні сотень пунктів для приймання українців, створенні хабів і логістичних центрів для збирання та передання в Україну гуманітарних вантажів.

Зі свого боку присутній на зустрічі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що поляки від щирого серця надавали необхідну допомогу громадянам України.

Як повідомляється, президент України також вручив орден князя Ярослава Мудрого V ступеня почесному консулу України в Перемишлі Олександру Бачику, якого нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.