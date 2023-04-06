Події

11:38 06.04.2023

Київ у 2022 році відвідали 270 тис. туристів

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Київ у 2022 році відвідали 270 тис. туристів

У 2022 році в умовах розв'язаної РФ повномасштабної війни столицю України відвідали 270 тис. внутрішніх і міжнародних туристів, що в 11,5 раза менше, ніж за 2021 рік із 3,12 млн туристів, повідомили в управлінні з туризму та промоції КМДА під час звіту громадській раді.

Як зазначено на сторінці управління у фейсбуці, у 2022 році Київ відвідали 98 тис. іноземних туристів, що в 10,4 раза менше, ніж у постпандемічному 2021 році, коли українську столицю відвідали 1,02 млн мандрівників із-за кордону.

Водночас торік Київ відвідали 172 тис. внутрішніх туристів проти 2,1 млн 2021-го. Лідерами серед країн світу за кількістю відвідувачів української столиці 2022 року стали Ізраїль - 9,1 тис. туристів (проти 105,1 тис. роком раніше), Туреччина - 6,8 тис. (69,5 тис.), Німеччина - 6,4 тис. (71,7 тис.), США - 5,6 тис. (75,5 тис.) і Велика Британія - 4,3 тис. (35 тис.). У 2021 році в п'ятірці лідерів замість Великої Британії була Саудівська Аравія (46,9 тис.).

За падіння туристичного потоку у понад 10 разів надходження від туристичного збору знизилися лише вдвічі - до 38,8 млн грн із 76 млн грн роком раніше.

У звіті пояснюється, відносно успішний показник туристичного збору за 2022 рік столиця здобула здебільшого завдяки візитам іноземних делегацій та представників засобів масової інформації, які відвідували наше місто по роботі. 

Теги: #туризм #київ

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