Чоловіка експершої міністерки Шотландії Стерджен звільнено з-під варти

Чоловіка експершої міністерки Шотландії Ніколи Стерджен, колишнього виконавчого директора Шотландської національної партії (SNP), Пітера Меррелла в середу звільнили з-під варти, повідомляє Sky News із посиланням на шотландську поліцію.

За даними поліції, Мерреллу, якого затримали раніше у зв'язку з розслідуванням справи про фінансування SNP, не висунули обвинувачень, ідеться в повідомленні. Очікується, що розслідування продовжиться.

Телеканал уточнює, що 58-річний Мюррелл провів під вартою 12 годин.

Незадовго до його звільнення Стерджен заявила, що не знала про плани поліції затримати її чоловіка.

Раніше в середу повідомлялося, що навпроти будинку в Глазго, де проживає пара, чергують співробітники поліції, також поліцейських помітили в штаб-квартирі партії в Единбурзі.

Поліція Шотландії розслідує, як на практиці було витрачено близько 600 тис. фунтів стерлінгів, призначених для кампанії SNP за незалежність Шотландії.

"Вочевидь, було б недоречно коментувати поліцейське розслідування, поки воно не завершене, але SNP повністю співпрацює зі слідством", - ідеться в заяві шотландської правлячої партії.

Лише тиждень тому Хумза Юсаф був призначений новим лідером SNP і новим першим міністром Шотландії, замінивши на цих постах Стерджен.

У березні Стерджен запевнила Sky News, що розслідування фінансів SNP не було чимось, що вплинуло на її рішення піти у відставку.

Мюррелл одружений на Стерджен з 2010 року. Протягом понад 20 років він був виконавчим директором партії, поки не пішов у відставку в березні 2023 року.

15 лютого Стерджен оголосила, що залишає свою посаду. Вона спростовувала чутки про те, що її відставка викликана станом справ на політичній сцені Шотландії. За її словами, це рішення далося їй складно, і вона думала над ним упродовж кількох тижнів.