Польща першою хоче взяти участь у відбудові України

Польща першою хоче взяти участь у плані відновлення України, сказав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький журналістам після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у середу у Варшаві.

"Ми сьогодні обговорили велику кількість польських компаній, які хочуть узяти участь у відновленні України", - зазначив він.

Моравецький назвав Україну "щитом Польщі та всієї Європи, і нехай Європа це почує". За його словами, "ця війна - початок кінця для Росії, якою ми її знаємо, і початок для Європи".

"Ми не хочемо переплутати мир і спокій. Немає мови про домовленості з варварською Росією. Україна повинна сама визначити прийнятні умови миру і безпеки", - заявив польський прем'єр.

За його словами, Польща також звернеться до МОК, "щоб російські спортсмени не брали участь у змаганнях".

Моравецький також оголосив про відкриття нового прикордонного залізничного переходу.