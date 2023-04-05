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20:11 05.04.2023

У Варшаві підписано угоди про постачання в Україну польської військової техніки та про співпрацю у відновленні України

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У Варшаві підписано угоди про постачання в Україну польської військової техніки та про співпрацю у відновленні України

Між Україною і Польщею в рамках робочого візиту президента Володимира Зеленського до Варшави підписано угоди про постачання в Україну польської військової техніки, а також про співпрацю у сфері відновлення зруйнованої внаслідок війни інфраструктури.

"Узгоджено новий і дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет, який захищає свободу і незалежність не тільки України, Польщі, Європи, а й усього світу", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Зокрема, за його словами, підписано документ про постачання польських БТР "Росомак", самохідних мінометів "Рак", систем протиповітряної оборони "Перун", винищувачів типу "МІГ" та іншого озброєння.

Українська делегація, як повідомив Зеленський, також обговорила з польською стороною створення спільних підприємств для виробництва озброєнь і боєприпасів.

"Незважаючи на все, оборонно-промисловий комплекс наших країн працюватиме дієво. Є дуже предметні домовленості", - зазначив він.

Крім того, сторони обговорили різноманітні економічні та інфраструктурні питання, розвиток та відновлення України.

У цьому контексті президент України повідомив про підписання з Польщею окремого документа про співпрацю у відновленні України, який, за його словами, допомагатиме розвитку обох країн.

 

 

Теги: #польща #оборона #техніка #угоди

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