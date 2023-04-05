Чехія надасть Україні військову допомогу на суму близько $35 млн

Чехія планує надати Україні військову допомогу розміром майже $35 млн, повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

"Допомога, яку ми плануємо спільно з начальником Генштабу Карелом Жехкою, становить від 600 до 700 млн крон (близько $35 млн). Це не фінансова допомога, це військові матеріали, які досі перебувають на наших складах, вони нам не потрібні, і армія справді може відправити їх в Україну без шкоди для власної обороноздатності", - сказала Чернохова, слова якої наводить чеське видання СТК.

Як зазначає видання, таку заяву глава оборонного відомства Чехії зробила за підсумками її зустрічі з президентом Петром Павелом. Повідомляється, що вона передала йому перелік допомоги, яку Чехія вже надіслала Україні.

Чернохова наголосила, що разом із начальником Генштабу вони завжди стежать за тим, щоб матеріал, відправлений в Україну, можна було чимось замінити.