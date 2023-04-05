Події

15:31 05.04.2023

Україна і Польща готують новий договір - Дуда

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Україна і Польща готують новий договір - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про підготовку нового договору між Польщею та Україною.

"Ми працюємо над новим договором між нашими країнами. Майбутнє наповнюватиме змістом цей договір. Ми сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо такий договір підписати", - сказав він у середу на пресконференції у Варшаві після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Дуда висловив побажання, щоб "українці та поляки не відчували кордону між нами". "Він буде кордоном у політичному розумінні, але ми хотіли б мати дві країни, які співпрацюють, щоб це була спільнота двох братніх сусідніх народів", - сказав він.

Польський президент також відзначив великі можливості для польського бізнесу в Україні. "Україна - велика країна, яка має дуже великі можливості. Я розраховую, що з витісненням агресорів з України відкриються ворота для економічного розвитку між нами", - заявив він.

Теги: #україна #польща #договір

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