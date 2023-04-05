"Укренерго" попередило про можливі відключення споживачів на Житомирщині

НЕК "Укренерго" попередила про можливі обмеження споживання електроенергії в Житомирській області через збільшення навантаження на працююче обладнання, яке зазнало пошкоджень під час терористичних атак ворога, а також через зниження генерації з поновлюваних джерел.

"У інших регіонах обмеження поки що відсутні", - йдеться в повідомленні НЕК у телеграм-каналі в середу.

Загалом за інформацією системного оператора, на 5 квітня споживання електроенергії зберігається на рівні середи минулого тижня, а генерація повністю забезпечує і споживання, і резерв потужності.

Водночас у компанії наголосили, що через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність енергоживлення споживачів більшості регіонів України значно знижена. З огляду на це "Укренерго" звертається з проханням дбайливо споживати електроенергію, зокрема за можливості рівномірно розподіляючи користування потужними приладами впродовж доби.

"Ремонтні бригади "Укренерго" цілодобово проводять відновлювальні роботи на об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак, але відновлення надійного живлення потребує часу", - пояснили в НЕК.

Як повідомлялося, станом на 3 квітня "Укренерго" повідомляла про завершення ремонтних робіт у магістральних мережах після повітряної атаки РФ 9 березня, через що анонсувала відсутність обмежень у них і відмову від застосування відключень споживачів у всіх областях.