Події

13:06 05.04.2023

Зеленського нагороджено найвищою нагородою Польщі - орденом Білого Орла

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Зеленського нагороджено найвищою нагородою Польщі - орденом Білого Орла

Президент України Володимир Зеленський на знак визнання його заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною був нагороджений орденом Білого Орла.

"Президента Зеленського на знак визнання його заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною, за діяльність у сфері безпеки, стійкість у захисті прав людини нагороджено орденом Білого Орла", - повідомляє канцелярія президента Польщі у твіттері.

Орден вручив президент Польщі Анджей Дуда.

"Орден Білого Орла є найстарішою і найціннішою польською нагородою. Її вручають видатним людям, які своїм життям зробили винятковий внесок у Республіку Польща. Важко приховати сльози розчулення, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині. Ви не залишили ні Україну, ні своїх співвітчизників. Ви - зразковий лідер держави і нації", - зазначив Дуда.

Теги: #польша #нагорода #зеленський

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