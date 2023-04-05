Зеленського нагороджено найвищою нагородою Польщі - орденом Білого Орла

Президент України Володимир Зеленський на знак визнання його заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною був нагороджений орденом Білого Орла.

"Президента Зеленського на знак визнання його заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною, за діяльність у сфері безпеки, стійкість у захисті прав людини нагороджено орденом Білого Орла", - повідомляє канцелярія президента Польщі у твіттері.

Орден вручив президент Польщі Анджей Дуда.

"Орден Білого Орла є найстарішою і найціннішою польською нагородою. Її вручають видатним людям, які своїм життям зробили винятковий внесок у Республіку Польща. Важко приховати сльози розчулення, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині. Ви не залишили ні Україну, ні своїх співвітчизників. Ви - зразковий лідер держави і нації", - зазначив Дуда.