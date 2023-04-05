Події

12:51 05.04.2023

У Києві 8 квітня достроково завершують опалювальний сезон - мер

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У Києві 8 квітня достроково завершують опалювальний сезон - мер

Опалювальний сезон завершиться в українській столиці в суботу, 8 квітня, повідомив мер Віталій Кличко в середу.

"Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління", - написав голова Київської міської адміністрації в телеграмі.

Він зазначив, що з огляду на погодні умови міська влада вирішила не очікувати 15 квітня й завершити опалювальний сезон раніше.

"Для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці - одна з найбільших у Європі", - додав Кличко.

Теги: #київ #опалювальний_сезон

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