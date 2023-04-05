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11:55 05.04.2023

Комендартську годину в Києві на Великдень не скасовуватимуть - КМВА

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Комендартську годину в Києві на Великдень не скасовуватимуть - КМВА

Комендантська година в ніч на Великдень, 16 квітня, діятиме у звичайному режимі, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"У ніч на Великдень, 16 квітня, комендантська година триватиме, як завжди, з 00:00 до 5:00. Без змін. У першу чергу для безпеки самих киян та гостей столиці. Потреби вірян на Великдень будуть повністю задоволені. Від ночі священнослужителі проводитимуть служби, які транслюватимуться онлайн на центральних телевізійних каналах, на інтернет-платформі Youtube та у Facebook. Після завершення комендантської години люди зможуть піти до церкви й освятити великодній кошик", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Водночас очільник КМВА Сергій Попко закликав жителів столиці поставитися до відвідування храмів із розумінням воєнного стану та відповідальністю.

"Не потрібно намагатися освятити кошики відразу після закінчення комендантської години. Не потрібно скупчуватися у великих кількостях всередині та біля храмів. Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Священнослужителі всім освятять великодні кошики! І не забувайте про сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення небезпеки - прямуйте до найближчого укриття. Бережіть себе та близьких", - наголосив він.

У КМВА нагадали, що під час комендантської години заборонено: перебувати на вулиці та в громадських місцях; переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки. Киян і гостей столиці закликають правильно розрахувати час та повернутися додому до початку дії комендантської години.

 

Теги: #київ #великдень #комендантська_година

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