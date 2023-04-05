Події

07:17 05.04.2023

За минулу добу ворог завдав 3 ракетних, 47 авіаударів

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За минулу добу ворог завдав 3 ракетних, 47 авіаударів

За минулу добу ворог завдав 3 ракетних і 47 авіаційних ударів, а також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого є загиблі й поранені серед цивільного населення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в середу вранці.

Протягом доби українські військові відбили понад 60 атак противника на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Певні підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. РФ продовжує використовувати повітряний простір і територію республіки, її військову інфраструктуру. Також зберігається присутність підрозділів противника в прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Упродовж доби окупанти здійснили обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Бачівськ, Волфине, Запсілля та Миропілля Сумської області; а також Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське та Тополя на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе Харківської області і Новоселівське та Крохмальне на Луганщині.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та південніше Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них: Стельмахівка, Торське, Сіверськ, Роздолівка та Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також, окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки, що на Донеччині. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 30 атак противника на зазначеній ділянці фронту.  Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, включаючи Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Григорівку, Іванівське, Північне та Шуми Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. В той же час, ворог обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка.

На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні спроможності. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Новоданилівка, Оріхів, Щербаки, Малі Щербаки Запорізької області; Качкарівка, Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Дніпровське Херсонської області, а також місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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