Дискусія з партнерами про передання Україні західних літаків триває без пауз - Резніков

Дискусія з партнерами про передання Україні західних літаків триває, рішення про надання сучасних винищувачів обов'язково буде ухвалено, запевнив міністр оборони України Олексій Резніков.

"МіГ-29 з Польщі суттєво посилять нашу оборону, дадуть змогу зробити наше небо безпечнішим, зберегти життя наших громадян, а також зменшити руйнування від російських нападів. Водночас стратегічною метою був і залишається перехід на сучасні авіаційні платформи західного зразка, які забезпечать нашим пілотам переваги над ворогом. Щоб наші повітряні аси бачили й могли вражати противника на більшій відстані. Ми продовжуємо йти до цієї мети. Дискусія з партнерами триває без пауз", - наводить слова Резнікова пресслужба Міноборони в телеграм-каналі.

Також він подякував словацьким партнерам за вже передані МіГ-29 і наголосив, що одним із пріоритетів для України є посилення системи ППО та ПРО.

"Важлива компонента нашої оборони – повітряні платформи, які дадуть можливість ефективно відповідати на виклики. Зокрема, як швидка відповідь, що дасть результат у короткі строки, нам підходять літаки радянського зразка", - зазначив очільник відомства.

Міністр висловив упевненість, що рішення про надання Україні західних літаків обов'язково буде ухвалено.