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14:29 04.04.2023

Норвегія запровадила нові санкції проти РФ

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Норвегія запровадила нові санкції проти РФ

Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і російського режиму.

Як повідомляється у вівторок на сайті уряду Норвегії, яка не є державою - членом Європейського Союзу, ці санкції є дзеркальним відображенням десятого пакета санкцій ЄС, який Євросоюз прийняв 25 лютого. Водночас Норвегія приєдналася до санкцій ЄС із деякими змінами.

Зокрема, до санкційного списку внесено 87 фізичних і 34 юридичні особи; тепер він охоплює 1 тис. 678 фізичних і юридичних осіб. Також розширено список організацій, пов'язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

Нові санкції включають заборону на зайняття громадянами РФ будь-яких посад у керівних органах компаній критичної інфраструктури, а також заборону на транзит територією РФ. Запроваджено додаткові обмеження на експорт, зокрема на чутливі товари подвійного призначення та передові технології, транспортні засоби, товари для будівельного сектору, товари, які використовують в авіаційній промисловості, та інші товари потенційного військового призначення.

Введено заборону на надання потужностей для зберігання природного газу російським громадянам та організаціям. Також запроваджено додаткові заборони на імпорт товарів, що приносять значні доходи РФ, як-от бітум, асфальт, синтетичний каучук і технічний вуглець.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували чинити тиск на російський уряд і його прибічників. Санкції впливають на російську економіку і перешкоджають надходженню ключових ресурсів у російську військову промисловість. Норвегія солідарна з рештою Європи і приєдналася до всіх пакетів санкцій ЄС. Ми солідарні з народом України і повністю підтримуємо його боротьбу за свободу", - зазначила міністр закордонних справ Аннікен Гюйтфельдт.

В уряді зазначили, що санкції, включно із забороною на імпорт і обмеженням цін на сиру нафту і нафтопродукти, сильно б'ють по російській економіці, зокрема йдеться про скорочення податкових надходжень від нафтового і нафтопереробного сектору.

"Санкції стають дедалі більш всеосяжними і є сильною та чіткою відповіддю Європи на агресивну війну Росії в Україні. Можливості участі в комерційній діяльності з Росією значно обмежені і пов'язані з високим ризиком", - додала Гюйтфельдт.

 

Теги: #санкції #норвегія

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