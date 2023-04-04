Можливості щодо надання Чехією військової допомоги Україні використано ще не всі - тимчасовий повірений

Тимчасовий повірений у справах України в Чеській Республіці Віталій Усатий вважає, що ще не всі можливості щодо надання Україні військової допомоги з боку Чехії використано, і робота в цьому напрямі активно триває.

"Я думаю, що не всі можливості щодо надання військової допомоги з боку Чехії ще використано. І ми дуже активно працюємо в цьому плані з президентом, урядом, Міноборони, МЗС. Я думаю, що військову допомогу нам надаватимуть, тому що є резерви, і майже на кожному засіданні уряду ухвалюють рішення щодо надання військової допомоги Україні", - сказав Усатий на онлайн-брифінгу в Media Center Ukraine в середу.

Тимчасовий повірений наголосив, що Чехія надає Україні "абсолютно все, що може передати".

За його словами, Чехія "має хорошу історичну пам'ять", тому підтримка України зростає, і "втома війни не відчувається".

"Від чеських партнерів я завжди чую одне запитання: що ми ще можемо для вас зробити? Я думаю, це дуже красномовно", - сказав Усатий.