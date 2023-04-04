Події

13:54 04.04.2023

Можливості щодо надання Чехією військової допомоги Україні використано ще не всі - тимчасовий повірений

1 хв читати
Можливості щодо надання Чехією військової допомоги Україні використано ще не всі - тимчасовий повірений

Тимчасовий повірений у справах України в Чеській Республіці Віталій Усатий вважає, що ще не всі можливості щодо надання Україні військової допомоги з боку Чехії використано, і робота в цьому напрямі активно триває.

"Я думаю, що не всі можливості щодо надання військової допомоги з боку Чехії ще використано. І ми дуже активно працюємо в цьому плані з президентом, урядом, Міноборони, МЗС. Я думаю, що військову допомогу нам надаватимуть, тому що є резерви, і майже на кожному засіданні уряду ухвалюють рішення щодо надання військової допомоги Україні", - сказав Усатий на онлайн-брифінгу в Media Center Ukraine в середу.

Тимчасовий повірений наголосив, що Чехія надає Україні "абсолютно все, що може передати".

За його словами, Чехія "має хорошу історичну пам'ять", тому підтримка України зростає, і "втома війни не відчувається".

"Від чеських партнерів я завжди чую одне запитання: що ми ще можемо для вас зробити? Я думаю, це дуже красномовно", - сказав Усатий.

Теги: #чехія #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:45 04.04.2023
США мають намір у стислі терміни відправити Україні боєприпаси та військове обладнання на $500 млн - ЗМІ

США мають намір у стислі терміни відправити Україні боєприпаси та військове обладнання на $500 млн - ЗМІ

13:20 04.04.2023
Чехія надала статус тимчасового захисту понад 485 тис. українців від початку повномасштабного вторгнення РФ

Чехія надала статус тимчасового захисту понад 485 тис. українців від початку повномасштабного вторгнення РФ

21:09 02.04.2023
МЗС Чехії виступило за реформування Радбезу ООН

МЗС Чехії виступило за реформування Радбезу ООН

20:56 23.03.2023
Парламент Швеції дозволив уряду відправити Україні Archer, Leopard2 та боєприпаси

Парламент Швеції дозволив уряду відправити Україні Archer, Leopard2 та боєприпаси

16:09 23.03.2023
Фінляндія відправить в Україну три саперні танки Leopard 2

Фінляндія відправить в Україну три саперні танки Leopard 2

15:25 23.03.2023
Чехія продовжила заборону на видачу віз росіянам і білорусам

Чехія продовжила заборону на видачу віз росіянам і білорусам

19:12 16.03.2023
Швеція передасть Україні вісім артустановок Archer - міністр оборони

Швеція передасть Україні вісім артустановок Archer - міністр оборони

14:31 16.03.2023
Естонія передасть Україні снайперську зброю і спорядження на 494 тис. євро

Естонія передасть Україні снайперську зброю і спорядження на 494 тис. євро

16:02 12.03.2023
Зеленський провів розмову з президентом Чехії, домовилися й надалі активно взаємодіяти

Зеленський провів розмову з президентом Чехії, домовилися й надалі активно взаємодіяти

14:44 11.03.2023
Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО - зустріч міністрів

Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО - зустріч міністрів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС України після зустрічі з Блінкеном: На підході ще більше військової допомоги

Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО

Кам'янець-Подільська міськрада проголосувала за припинення права УПЦ (МП) на користування земельними ділянками на території громади

Ворог знову скинув у районі Водяного боєприпас із хімічною речовиною типу К-51 - Сили оборони України

США мають намір у стислі терміни відправити Україні боєприпаси та військове обладнання на $500 млн - ЗМІ

ОСТАННЄ

Російські війська обстріляли прикордонну Леонівку на Чернігівщині, дані про жертви не надходили - ОК "Північ"

Пропагандиста Владлена Татарського вбив Путін, коли вторгся в Україну - українська розвідка

Глава МЗС України після зустрічі з Блінкеном: На підході ще більше військової допомоги

ТЧХУ покращує умови проживання внутрішньо переміщеним особам у Черкаській області

Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО

Через російську агресію в Україні постраждали вже 1 373 об'єкти культурної інфраструктури - Мінкультури

Дискусія з партнерами про передання Україні західних літаків триває без пауз - Резніков

Кам'янець-Подільська міськрада проголосувала за припинення права УПЦ (МП) на користування земельними ділянками на території громади

Окупантам не вистачить логістики, щоб розтягнути наступальні дії по всій лінії фронту - Сили оборони

Суд у Швеції скасував заборону на спалення Корану під час демонстрацій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА