Американські військові повідомили про ліквідацію одного з лідерів "ІД" у Сирії

Військовослужбовці США знищили одного з лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії, який опікувався плануванням терактів у Європі, повідомило Центральне командування США.

"Сили Центрального командування США здійснили удар 3 квітня в Сирії, вбивши впливового керівника в "ІД" Халіда Аїдд Ахмад аль-Джабурі", - йдеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що цей терорист був "відповідальним за планування терактів "ІД" у Європі та опікувався розробленням структур керівництва "ІД".

У Центральному командуванні зазначили, що ліквідація цього терориста "ІД" "тимчасово порушить можливості терористичної організації з планування терактів за кордоном".