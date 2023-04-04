Події

08:00 04.04.2023

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8451 цивільного, 14156 поранено

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 8451 цивільного, 14156 поранено

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією війни проти України, до 2 квітня 2023 року становили 22607 цивільних (на 26 березня - 22424), зокрема 8451 загиблий (8401), повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН).

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 3798 чоловіків, 2252 жінки, 265 хлопчиків і 205 дівчаток, тоді як стать 31 дитини і 1900 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 14156 поранених 421 хлопчик і 296 дівчаток, а також 274 дитини, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 26 березня загинуло двоє дітей і ще четверо були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім тільки в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих за березень - 178 - перевищила лютневу кількість жертв - 141, що стала мінімальною від початку війни після 198 у січні, 206 у грудні і 185 у листопаді.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень - мінімум 4063 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 766, у травні - до 521, у червні - до 423 і в липні - до 378. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 358 осіб, за серпень - 332, за вересень - 387 і за жовтень - 305.

Кількість поранених за березень - 587 також перевищила показник лютого - 458, який залишився мінімальним від початку війни. У січні їх було 539, у грудні - 617, у листопаді - 541. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 976 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 917. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1126, червень - 1104, травень - 1138, квітень - 1888, березень - 2974. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 465 осіб.

Згідно зі зведенням, у березні цього року від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 149 осіб і ще 514 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних залишків війни померло 29 і було поранено 73 людини (13% від загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у березні припало 86% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 26 березня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.

 

 

Теги: #зведення #увкпл_оон

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