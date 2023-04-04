Війна в Україні забрала життя щонайменше 8451 цивільного, 14156 поранено

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією війни проти України, до 2 квітня 2023 року становили 22607 цивільних (на 26 березня - 22424), зокрема 8451 загиблий (8401), повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН).

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 3798 чоловіків, 2252 жінки, 265 хлопчиків і 205 дівчаток, тоді як стать 31 дитини і 1900 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 14156 поранених 421 хлопчик і 296 дівчаток, а також 274 дитини, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 26 березня загинуло двоє дітей і ще четверо були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім тільки в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих за березень - 178 - перевищила лютневу кількість жертв - 141, що стала мінімальною від початку війни після 198 у січні, 206 у грудні і 185 у листопаді.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень - мінімум 4063 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 766, у травні - до 521, у червні - до 423 і в липні - до 378. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 358 осіб, за серпень - 332, за вересень - 387 і за жовтень - 305.

Кількість поранених за березень - 587 також перевищила показник лютого - 458, який залишився мінімальним від початку війни. У січні їх було 539, у грудні - 617, у листопаді - 541. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 976 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 917. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1126, червень - 1104, травень - 1138, квітень - 1888, березень - 2974. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 465 осіб.

Згідно зі зведенням, у березні цього року від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 149 осіб і ще 514 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних залишків війни померло 29 і було поранено 73 людини (13% від загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у березні припало 86% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 26 березня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.