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07:42 04.04.2023

Зеленський провів виїзне засідання Ставки в Чернігові, серед ключових питань - безпека на передовій, у північних регіонах і на кордоні

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Зеленський провів виїзне засідання Ставки в Чернігові, серед ключових питань - безпека на передовій, у північних регіонах і на кордоні

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок під час робочого візиту до Чернігова засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, ключовим питанням стала безпека на передовій, у північних регіонах і на кордоні держави.

"Нове виїзне засідання Ставки. Перше було в Дніпрі, тепер - у Чернігові. Ключові питання безпеки - на передовій, у північних регіонах і на кордоні", - заявив він у відеозверненні.

Участь у засіданні взяли керівники Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони, а також вище військове керівництво країни.

"Доповіли командувачі напрямків - цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали захищеним зв'язком, а не особисто, з найгарячіших ділянок фронту. Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Мар'їнці та всій Донецькій області. Білогорівка і вся Луганщина", - розповів Зеленський.

"Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель", - додав він.

 

 

 

Теги: #ставка #засідання #головнокомандувач

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