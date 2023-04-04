Зеленський провів виїзне засідання Ставки в Чернігові, серед ключових питань - безпека на передовій, у північних регіонах і на кордоні

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок під час робочого візиту до Чернігова засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, ключовим питанням стала безпека на передовій, у північних регіонах і на кордоні держави.

"Нове виїзне засідання Ставки. Перше було в Дніпрі, тепер - у Чернігові. Ключові питання безпеки - на передовій, у північних регіонах і на кордоні", - заявив він у відеозверненні.

Участь у засіданні взяли керівники Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони, а також вище військове керівництво країни.

"Доповіли командувачі напрямків - цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали захищеним зв'язком, а не особисто, з найгарячіших ділянок фронту. Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Мар'їнці та всій Донецькій області. Білогорівка і вся Луганщина", - розповів Зеленський.

"Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель", - додав він.