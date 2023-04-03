Події

19:06 03.04.2023

Компанія Rheinmetall AG створює в Румунії центр техобслуговування західної техніки для України

1 хв читати

Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG організовує в Румунії біля кордону з Україною станцію техобслуговування для військової техніки, яку західні країни направляють Києву, повідомляє в понеділок німецький телеканал NTV.

"Rheinmetall веде інтенсивне будівництво логістичного центру і центру технічного обслуговування у партнері з НАТО Румунії", - наводить NTV слова неназваного представника концерну.

Центр з'явиться поблизу населеного пункту Сату-Маре на румунсько-українському кордоні, робота там має розпочатися у квітні.

Зокрема, на цьому об'єкті, який має відігравати центральну роль у забезпеченні боєздатності західних озброєнь, що поставляються в Україну, можна буде обслуговувати танки Leopard 2 і Challenger, самохідні гаубиці, БМП, бронетранспортери і військові вантажівки.

На майбутнє також є плани використовувати станцію для обслуговування безпосередньо для техніки НАТО.

"Центральне завдання для Rheinmetall у цій критичній ситуації - наскільки можливо підтримувати військову міць як НАТО, так і України", - зі свого боку зазначав виконавчий директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Минулого червня Rheinmetall AG разом із німецькою машинобудівною компанією Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG створили для сил НАТО в Балтії аналогічну станцію в центральній частині Литви поблизу міста Рукла.

 

 

Теги: #україна #техніка #німеччина #румунія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:32 03.04.2023
Зеленський запропонував Німеччині допомогти з відновленням мостів на Чернігівщині

Зеленський запропонував Німеччині допомогти з відновленням мостів на Чернігівщині

16:12 03.04.2023
Україна та Румунія 12-13 квітня проведуть Першу Чорноморську безпекову конференцію в рамках роботи Кримської платформи

Україна та Румунія 12-13 квітня проведуть Першу Чорноморську безпекову конференцію в рамках роботи Кримської платформи

15:11 03.04.2023
Столтенберг: Щоб стати членом НАТО, Україна спочатку має залишатися суверенною державою, перемігши у війні з РФ

Столтенберг: Щоб стати членом НАТО, Україна спочатку має залишатися суверенною державою, перемігши у війні з РФ

06:59 03.04.2023
ЗСУ відбили понад 70 атак на чотирьох напрямках Донецької та Луганської області

ЗСУ відбили понад 70 атак на чотирьох напрямках Донецької та Луганської області

05:06 03.04.2023
На лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів

На лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів

05:06 03.04.2023
На лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів

На лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів

03:35 03.04.2023
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

01:36 03.04.2023
Нідерланди нададуть Україні підтримку у відновленні критичної інфраструктури та допомогу з безпеки та гуманітарної сфери

Нідерланди нададуть Україні підтримку у відновленні критичної інфраструктури та допомогу з безпеки та гуманітарної сфери

23:47 02.04.2023
Найбільш ефективними проти іранських "Шахедів" є великокаліберні кулемети, заявив генерал Наєв

Найбільш ефективними проти іранських "Шахедів" є великокаліберні кулемети, заявив генерал Наєв

15:40 02.04.2023
Кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту в Європі вперше перевищила 5 млн

Кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту в Європі вперше перевищила 5 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка

Щонайменше 501 дитина загинула в Україні від початку повномасштабної агресії РФ - ООН

Із полону звільнили ще 12 українців: десятьох військових і двох цивільних

У росіян іще є час піти з окупованих територій, інакше ми їх знищимо - Зеленський про прийдешній контрнаступ ЗСУ

Сирський: Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими фейками про взяття Бахмуту

ОСТАННЄ

Зеленський провів зустріч із генеральною директоркою ЮНЕСКО

Австралійська компанія EOS поставить українській армії до сотні систем дистанційного керування озброєнням RWS

Раді пропонують закликати Кабмін розірвати з УПЦ (МП) договори оренди комплексів Почаївської Успенської лаври

Польща змінила правила ввезення тварин з України

Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи в Чернігові

"Харківобленерго" відновило електропостачання п'яти сіл Ізюмського району

У Скадовську окупаційна влада готується до так званої евакуації місцевих жителів

У епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка

Унаслідок обстрілу Авдіївки одна людина загинула, одна поранена - Донецька ОВА

Зеленський вручив Чернігову знак Міста-героя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА