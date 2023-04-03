Компанія Rheinmetall AG створює в Румунії центр техобслуговування західної техніки для України

Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG організовує в Румунії біля кордону з Україною станцію техобслуговування для військової техніки, яку західні країни направляють Києву, повідомляє в понеділок німецький телеканал NTV.

"Rheinmetall веде інтенсивне будівництво логістичного центру і центру технічного обслуговування у партнері з НАТО Румунії", - наводить NTV слова неназваного представника концерну.

Центр з'явиться поблизу населеного пункту Сату-Маре на румунсько-українському кордоні, робота там має розпочатися у квітні.

Зокрема, на цьому об'єкті, який має відігравати центральну роль у забезпеченні боєздатності західних озброєнь, що поставляються в Україну, можна буде обслуговувати танки Leopard 2 і Challenger, самохідні гаубиці, БМП, бронетранспортери і військові вантажівки.

На майбутнє також є плани використовувати станцію для обслуговування безпосередньо для техніки НАТО.

"Центральне завдання для Rheinmetall у цій критичній ситуації - наскільки можливо підтримувати військову міць як НАТО, так і України", - зі свого боку зазначав виконавчий директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Минулого червня Rheinmetall AG разом із німецькою машинобудівною компанією Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG створили для сил НАТО в Балтії аналогічну станцію в центральній частині Литви поблизу міста Рукла.