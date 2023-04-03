Унаслідок обстрілу Авдіївки одна людина загинула, одна поранена - Донецька ОВА

Одна людина загинула, одна дістала поранення під час обстрілу Авдіївки російською окупаційною армією, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в понеділок увечері.

"Росіяни вдарили по проспекту Індустріальний, поцілили у відомчий автобус, в якому на той час перебувало дві людини - водій і пасажирка. Водій залишився живим, а пасажирка, на жаль, отримала поранення, несумісні з життям", - написав він у телеграм-каналі.

За даними Кириленка, "практично у той самий час масованого обстрілу зазнав Часів Яр: два будинки згоріли вщент, ще три пошкоджено. Але на щастя, під час цього обстрілу ніхто не постраждав - люди вчасно евакуювалися".

"Досвід останнього року свідчить, що будь-яка точка на Донеччині є потенційно небезпечною, і єдиний спосіб вберегтися - виїхати до інших регіонів країни", - підсумував голова Донецької ОДА.

"Не зволікайте! Евакуюйтеся!" - написав він.