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17:22 03.04.2023

У росіян іще є час піти з окупованих територій, інакше ми їх знищимо - Зеленський про прийдешній контрнаступ ЗСУ

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У росіян іще є час піти з окупованих територій, інакше ми їх знищимо - Зеленський про прийдешній контрнаступ ЗСУ

Російська армія ще може піти з окупованих нею територій України, інакше українські Збройні сили їх знищать, заявив президент Володимир Зеленський, говорячи про прийдешній контрнаступ ЗСУ.

"Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові до дуже конкретних речей. Але ми готуємося, щоб бути сильними в бою і деокупувати нашу землю. Важко сказати, як і коли це буде зроблено. Я не буду говорити про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам із РФ підготуватися до наших методів і кроків із деокупації", - заявив Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Чернігівській області.

Водночас президент наголосив, що Україна готується до контрнаступу й обов'язково його проведе.

"Ми це зробимо, і вони мають знати це. У них іще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо", - сказав він.

Теги: #зсу #зеленський

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