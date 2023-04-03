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17:00 03.04.2023

Мінкультури передало номінаційні досьє трьох елементів нематеріальної культурної спадщини для внесення до списку ЮНЕСКО

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Мінкультури передало номінаційні досьє трьох елементів нематеріальної культурної спадщини для внесення до списку ЮНЕСКО

Міністерство культури та інформаційної політики України передало три номінаційні досьє елементів нематеріальної культурної спадщини для внесення до списку ЮНЕСКО.

"Подання Україною трьох номінацій до списків ЮНЕСКО в рік відзначення 20-ї річниці прийняття Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини та 15-ї річниці ратифікації цієї Конвенції Україною має не просто символічне значення", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що міжнародна номінація, підготовлена спільно з Естонією, - "Українська писанка: традиція і мистецтво".

"Україна вперше подає міжнародну номінацію до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Ініціаторами подання виступили Музей писанкового розпису в м. Коломия (Івано-Франківська область), Національна спілка майстрів народного мистецтва України, Конгрес українців Естонії та Український центр у Таллінні", - йдеться в повідомленні.

Україна також уперше подає номінацію до Реєстру найкращих практик з охорони нематеріальної культурної спадщини - "Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції".

"Ініціаторами подання виступили три Кобзарські цехи – Київський, Львівський та Харківський. Ідеться про практику охорони традиції, яка збереглася живою попри намагання Росії та радянської влади знищити її впродовж 300 років", - зазначають у Мінкультури.

Крім того, до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини внесено "Технологію вишивки "білим по білому" міста Решетилівка Полтавської області".

Теги: #юнеско #мінкультури

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