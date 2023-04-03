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15:08 03.04.2023

Поліція Києва відкрила справу у зв'язку з недопуском комісії Мінкульту в Лавру

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Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне утримання релігійних святинь у зв'язку з недопуском комісії Міністерства культури на територію Києво-Печерської лаври, повідомили в столичній поліції.

"За заявою комісії Міністерства культури про недопуск на територію Лаври відкрито кримінальне провадження за ст. 179 Кримінального кодексу України (незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь)", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у столичному главку поліції.

Раніше комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври після недопуску для проведення перевірки заявила про намір звернутися до поліції, а також подати позов до суду щодо усунення перешкод у користуванні майном.

Теги: #лавра #поліція #мінкультури

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