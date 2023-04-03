Події

14:51 03.04.2023

Екскерівнику нафтопереробної компанії повідомлено про нову підозру в ухиленні від сплати податків

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Екскерівнику нафтопереробної компанії повідомлено про нову підозру в ухиленні від сплати податків

Колишньому керівнику української нафтопереробної компанії повідомлено про нову підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 687 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління нафтопереробної компанії (2019-2022 рр.) повідомлено про нову підозру в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

За даними слідства, посадові особи нафтопереробної компанії, що є одним із найбільших виробників нафтопродуктів в Україні, не задекларували податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку за лютий 2022 року в сумі понад 687 млн грн.

Надалі, за інформацією прокуратури, вони умисно не сплатили кошти на виконання зазначеного зобов'язання за наявної можливості.

"Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Тривають заходи щодо встановлення інших службових осіб підприємства, які причетні до вчинення кримінального правопорушення", - зазначається в повідомленні.

Раніше колишньому виконувачу обов'язків першого заступника голови правління та головному бухгалтеру нафтопереробної компанії було повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати акцизного податку на суму 605,9 млн грн (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудове розслідування - БЕБ України, оперативний супровід СБУ.

У свою чергу СБУ в телеграм-каналі інформує, що завдяки розслідуванню Служби безпеки та БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" бюджет України поповниться ще на 687 млн грн.

"Відповідну суму нинішнє керівництво ПАТ "Укртатнафта" перерахує на користь держави у вигляді податків, несплачених колишніми власниками", - зазначається в повідомленні української спецслужби.

У СБУ повідомляють, що за фактом ухилення від сплати обов'язкових платежів нову підозру отримав колишній директор компанії, який перебуває під вартою.

Раніше правоохоронці викрили керівництво "Укртатнафти" на ще одному факті ухилення від сплати податків: 605 млн грн, які вже наразі відшкодовано державі.

Відповідна сума спрямована на забезпечення потреб Сил оборони.

СБУ нагадує, що попередній менеджмент компанії реалізовував пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, а суми акцизного збору закладалися в ціну для споживачів.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

 

Теги: #прокуратура #нпк #податки #підозра

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