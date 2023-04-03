Події

13:49 03.04.2023

Данія і Норвегія уклали угоду про передання Україні 8 тис. артилерійських снарядів

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Данія і Норвегія уклали угоду про постачання 8 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм українським Збройним силам, повідомляє Міністерство оборони Данії в понеділок, 3 квітня.

"Українці, як і раніше, гостро потребують боєприпасів для своєї боротьби за свободу проти Росії. Разом з іншими країнами ЄС і НАТО Данія готує різну військову допомогу. Наша співпраця з Норвегією - важливий приклад цього", - зазначив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Зазначається, що боєприпаси, передання яких передбачає угода, можуть бути використані в данських артилерійських установках CAESAR, рішення про надання яких Україні ухвалив парламент Данії на початку року. Очікується, що установки та снаряди будуть передані разом.

Теги: #данія #норвегія #артснаряд

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