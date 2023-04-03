Мер Парижа пообіцяла заборонити з 1 вересня оренду електросамокатів

Оренда електросамокатів у Парижі з осені цього року буде заборонена після того, як парижани висловилися проти цього сервісу під час загальноміського опитування, заявила мер французької столиці Анн Ідальго.

"З 1 вересня не буде оренди електросамокатів у Парижі", - сказала Ідальго на пресконференції, підбиваючи підсумки голосування з цього питання, яке відбулося 2 квітня.

"Парижани чітко висловили свою позицію, і ми слідуватимемо їхньому рішенню", - зазначила вона.

Згідно з результатами міського голосування, 89% парижан висловилися проти оренди електросамокатів за явки виборців у 7,4%.

Голосування відбулося у форматі консультативного референдуму, який не має обов'язкової сили, рішення переходить на розгляд місцевої влади, в цьому разі - до мерії Парижа, яка має право і підтримати думку містян, і не погодитися з нею.

Наприкінці лютого префектура поліції Парижа повідомляла, що за 2022 рік сталося 408 дорожньо-транспортних пригод за участю самокатів, електросамокатів, сегвеїв, моноколіс та інших схожих видів транспорту. За цей час у таких аваріях загинули троє людей, 459 осіб постраждали.