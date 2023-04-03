Події

07:08 03.04.2023

Окупанти примушують мелітопольських педагогів письмово відмовитися від українського громадянства до 1 червня

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Окупанти примушують мелітопольських педагогів письмово відмовитися від українського громадянства до 1 червня

Російські окупанти до 1 червня примушують мелітопольських педагогів письмово відмовитися від українського громадянства, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл у термін до 01 червня поточного року написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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