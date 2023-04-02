ДТЕК: Через обстріли зупинилася одна з ТЕС холдингу

Унаслідок російських обстрілів зупинилася робота однієї з теплоелектростанцій енергохолдингу ДТЕК, повідомила пресслужба холдингу.

"Сьогодні внаслідок інтенсивних обстрілів укотре постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", ідеться в повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі в неділю.

За даними холдингу, через атаку пошкоджено обладнання станції, "внаслідок чого ТЕС припинила виробництво електроенергії".

"Після закінчення обстрілу енергетики зможуть приступити до ліквідації наслідків атаки та відновлення роботи обладнання", - йдеться в повідомленні.

З початку енергетичного терору ТЕС ДТЕК були атаковані 30 разів. Унаслідок цього загинули 3 енергетики ДТЕК, 28 було поранено, нагадали в компанії.