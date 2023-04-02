У Хмельницькому кілька сотень людей зібралися під церквою УПЦ МП, де стався інцидент із військовим, влада закликає вирішувати конфлікт у правовому полі

У місті Хмельницький близько 500 людей зібралися на акцію біля Свято-Покровського кафедрального собору Української православної церкви московського патріархату після побиття військового, передає hromadske.

В обласній адміністрації закликали знизити градус напруги і дати вирішити конфліктну ситуацію в цивілізованому і правовому руслі. Своє відеозвернення перший заступник начальника Хмельницької ОДА Сергій Тюрін опублікував у телеграм-каналі в неділю.

"Правоохоронці розслідують інцидент і незабаром дадуть правову оцінку діям обох сторін. Зі свого боку, хочу нагадати, що ми цивілізовані люди і будемо будь-які конфлікти вирішувати в правовому полі. Закликаю знизити градус напруги і надати можливість відповідним службам вирішити питання в правових рамках", - сказав Тюрін у відеозверненні.

Як передає кореспондент hromadske, територія собору була закрита. На вході стояли патрульні, серед натовпу є десятки поліцейських. Також присутні 20 військових, зокрема з 19-го окремого стрілецького батальйону, де служив постраждалий військовий.

Першим про збір на акцію повідомив депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик, який і опублікував відео з храму. Учасники акції прийшли з прапорами і плакатом "Московський патріархат - прокляття України". На вхід до собору повісили плакат із написом КДБ.

В УПЦ МП заявили про штурм собору "радикалами", а інцидент у соборі - провокацією.

Раніше в неділю повідомлялося про інцидент, що стався в цьому храмі між військовим і священнослужителями.

У патрульній поліції повідомили, що, за словами свідків, чоловік намагався зірвати ранкове богослужіння і розкидав церковні речі. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Як передає Суспільне, чоловік у формі - це колишній військовий Артур Ананьєв, який на початку повномасштабного вторгнення РФ приєднався до 19 стрілецького батальйону. Ананьєв був демобілізований з військової служби за станом здоров'я.