Маляр: Ситуація в Бахмуті залишається дуже напруженою, ЗС України реагують виважено і з урахуванням військової доцільності

Ситуація в Бахмуті залишається дуже напруженою, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ворог робить спроби задіяти не лише Вагнерівців, але й професійні підрозділи десантників. Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення приймаються емоційно", - написала вона в телеграм-каналі в неділю

"Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника. Але кожне наше військове рішення і кожен крок є виваженим. Командування Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" працює в зоні бойових дій та повністю володіє оперативною ситуацією на місці", - зазначила Маляр.

"Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності. Довіряємо нашим військовим", - резюмувала заступниця міністра оборони України.